Vom 01. bis 05. September 2023 läuft die IFA am Messegelände in Berlin/D. Consumer-Elektronik-Hersteller aus der ganzen Welt präsentieren auf der IFA in Berlin ihre Neuheiten und treffen auf tausende Besucher aus aller Welt. Auch die Midea Group ist heuer dabei. Der in der Global Fortune 500 gelistete, internationale Hightech-Konzern zeigt in Halle 5.1 einen Auszug seines umfassenden Produktportfolios. Etliche Neuigkeiten inklusive. Ein neuer Muldenlüfter, neue Einbau-Kühlschränke, ein Backofen mit TFT-Farbdisplay und ein XXL-Geschirrspüler (beide mit Smart Home-Vernetzung) werden erstmals präsentiert.

Ein Höhepunkt der Midea Group zur IFA 2023: die Enthüllung der neuen mobilen PortaSplit Klimaanlage. Das Unternehmen spricht davon, dass diese Klimaanlage neue Maßstäbe in punkto Komfort setzt, und zwar ganzjährig. Diese Innovation hält im Sommer kühl und im Winter warm. Das schnell und flexibel einsetzbare Gerät ist transportabel und arbeitet laut Midea Group auch äußerst leise sowie energieeffizient.

Außerdem gezeigt wird der Re-Launch der Smart Home App der Midea Group. Die Anwender der App dürfen sich über weiterentwickelte Funktionen freuen. Mit Hilfe der Smart Home App sind noch mehr Geräte als bisher bequem und schnell von jedem Ort aus per Smartphone zu steuern, auch die PortaSplit Klimaanlage.