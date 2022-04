Neue Geschäftsführung

Samantha Stangl hat nach der HTL Neufelden mit Schwerpunkt Betriebsinformatik, ihr Studium der Rechtswissenschaften (Schwerpunkt Unternehmensrecht) in Linz absolviert und startete parallel dazu ihre Karriere im Familienunternehmen.

Mag. Florian Bouchal hat nach der HTL für Mechatronik sein Betriebswirtschaftsstudium in Linz absolviert. Danach führte ihn sein beruflicher Werdegang über verschiedene nationale und internationale Führungspositionen in Vertrieb und Marketing eines globalen Maschinenproduzenten und in die Lebensmittelbranche als Produktionsleiter.

Was es sonst noch Neues bei WOLF Klima- und Heiztechnik gibt, erfahren die Besucher der Energiesparmesse in Wels (06. – 10.04.2022), wo das Unternehmen (in Halle 20/F570) als Aussteller präsent sein wird.