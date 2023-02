Prof. Dr. Martin Viessmann, Präsident des Verwaltungsrats: „Joachim Janssen hat zuerst an meiner Seite und anschließend an der Seite meines Sohnes Maximilian den reibungslosen Übergang unseres Familienunternehmens von der dritten in die vierte Generation ganz wesentlich mitgestaltet. Wir sind ihm von ganzem Herzen dankbar, dass er uns in dieser prägenden Phase sowohl mit außerordentlichem Sachverstand, als auch mit seinem bodenständigen Pragmatismus und seiner wegweisenden Besonnenheit begleitet hat. Mit Maximilian als alleinigem CEO legen wir die Zukunft von Viessmann nun vollends in die Hände und Verantwortung der vierten Generation unserer Familie. Ich könnte nicht stolzer sein, denn ich weiß, dass niemand besser geeignet ist als Maximilian, die 13.000 Frau- und Mann-starke Viessmann Familie in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.”

Max Viessmann, CEO der Viessmann Group: „Wir begegnen unserem Leitbild, der Gestaltung von Lebensräumen für zukünftige Generationen, mit viel Demut. Ich persönlich empfinde es als Privileg, als CEO der Viessmann Group gemeinsam mit einem starken Führungsteam und der stetig wachsenden großen Viessmann Familie – einer Familie, die seit jeher für positiven Wandel steht – einen direkten, messbaren Beitrag für ein lebenswertes Klima nachkommender Generationen leisten zu dürfen. Dank der engen Zusammenarbeit mit meinem Vater und mit Joachim, der mir während der letzten vier Jahre mit Rat und Tat zur Seite stand, freue ich mich, unseren erfolgreichen Pfad weiter fortzusetzen.”

Joachim Janssen, scheidender Co-CEO der Viessmann Group: „Es war mir eine große Ehre, gemeinsam mit zwei Generationen der Gründerfamilie die strategische, digitale und kulturelle Transformation von Viessmann voranzutreiben. Die Weichen für den Erfolg des Unternehmens über kommende Generationen hinweg sind perfekt gestellt. Ich freue mich darauf, Viessmann als Mitglied des Advisory Boards des Geschäftsbereichs Kühllösungen weiterhin beratend zur Seite zu stehen.”