Gemeinsam mit Masaharu Tada wird Martin Krutz ab 01.01.2024 die Deutschland-Tochter von Daikin Europe N.V. in Unterhaching bei München leiten. Zeitgleich tritt Martin Krutz auch die Nachfolge von Filip De Graeve als Geschäftsführer der Daikin Manufacturing Germany GmbH am deutschen Produktionsstandort in Güglingen an.

Mit Martin Krutz gewinnen Daikin Airconditioning Germany und Daikin Manufacturing Germany einen erfahrenen Branchenexperten, der bereits seit über 20 Jahren im Unternehmen Daikin tätig ist – u.a. als Geschäftsführer bei Daikin Poland, Daikin Central Europe, Daikin UK und bei AHT Cooling Systems in Österreich (Hersteller für gewerbliche Kühl- und Tiefkühlsysteme; seit 2019 ein Schwesterunternehmen von Daikin).

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Geschäftsführer bei Daikin Airconditioning Germany und Daikin Manufacturing Germany. Ich weiß, dass hier zwei erstklassige Organisationen aufgebaut wurden. Mit der Unterstützung von allen Kollegen (m/w) möchte ich den Weg des Erfolges fortsetzen. Die enge Bindung zu Kunden und Markt ist mir dabei besonders wichtig, denn in meinen Augen muss eine Partnerschaft stets 'menscheln', um nachhaltig zu gelingen“, betont Martin Krutz.

Der scheidende Geschäftsführer, Filip De Graeve, hat Daikin Airconditioning Germany und Daikin Manufacturing Germany in den letzten viereinhalb Jahren maßgeblich geprägt und dazu beigetragen, Daikin in Deutschland zu einem der führenden Branchenakteure zu machen. De Graeve wechselt mit 01.01.2024 zurück zu Daikin Europe in Ostende (Belgien), um dort neue Aufgaben zu übernehmen.