Ein weiteres Tool, das Verkauf und Planung von Wärmepumpen-Systemen erleichtert, ist die Vaillant showPOINT App. Dieses sorgt dafür, dass die Kunden ihr mögliches neues Heizsystem mit Hilfe von Augmented Reality (AR) schon im Vorfeld mit (fast) allen Sinnen erleben können. „Über eine Wärmepumpe zu reden, ist eine Sache ‑ sie bereits in der Planungs- und Angebotsphase im Einsatz sehen und auch hören zu können, eine ganz andere. Das innovative Zusammenspiel von digitalem und analogem Leben macht es möglich“, freut sich Buchbauer. Dank der neuen Anwendung, die z.B. über die Kamera des Smartphones oder eine AR-Brille funktioniert, können sich Kunden einen realistischen Eindruck über die tatsächlichen Proportionen des Geräts in realer Umgebung verschaffen. „Außerdem werden etwaige Bedenken vor einem zu hohen Geräuschpegel schon vorsorglich ausgeräumt, indem die App demonstriert, wie flüsterleise Vaillant Wärmepumpen im Betrieb sind“, so Buchbauer.