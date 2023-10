Unter der Leitung des Branchen-Profis Markus Nachtmann wurden die Abteilungen Business Development, Bad & Energie Service (Leitung Matej Josic), 1a Installateur-Marketingberatung (Leitung Patrick Lenhart) und das kreative, umsetzungsstarke Marketing (Leitung Miso Curcic de Jong) bei der Frauenthal Handel AG zusammengeführt.

„Kunden müssen sich laufend auf sich ändernde Markt-Bedingungen einstellen und schnell reagieren, daher sind auch wir bei unseren Angeboten flexibel und entwickeln konsequent neue Lösungen. Konkrete Wünsche der Kunden werden dabei ebenso berücksichtigt, wie frische Ideen, die die Branche überraschen. In der neuen Konstellation sind wir noch schlagkräftiger“, freut sich Markus Nachtmann und ergänzt: „Wir wollen modern, sympathisch und kundenorientiert unsere Position als bevorzugter Marktplatz und als Nummer 1-Partner des Handwerks und der Industrie dynamisch ausbauen. Das können Kunden im Geschäftsalltag und natürlich auf der Frauenthal EXPO 2024 erleben.“

Die Frauenthal EXPO findet vom 24. – 26. Jänner 2024 in der Messe Wien statt.

CEO Thomas Stadlhofer fokussiert sich auf die Führung der Teams der Frauenthal Vertriebsmarken SHT, ÖAG, Kontinentale, Elektromaterial.at, die ISZ- und B&E Infrastruktur sowie den E-Business Bereich.