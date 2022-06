Naturhistorisches Museum Wien spart mit Herz

Im Vorjahr konnte das Unternehmen HERZ das 125-jährige Bestandsjubiläum feiern. Aus diesem Grund lud das Unternehmen zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland zu einem festlichen Konzert in das Naturhistorische Museum (NHM) Wien ein. Nach der HERZ Veranstaltung kam die Idee einer Vertiefung der Beziehung zwischen dem NHM und dem österreichischen Unternehmen über kulturelle Veranstaltungen hinaus auf. Denn auch der öffentliche Bereich denkt heute kostenbewusst und so ergab sich quasi als „Zugabe“ zum Jubiläumskonzert ein Sponsorvertrag. In dieser Vereinbarung, die Mitte Juni 2022 bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, stellt HERZ dem NHM gebäudetechnische Ausrüstung, vor allem Thermostatventile und Strangregulierventile, zur Verfügung. Damit werden in die Jahre gekommene Armaturen durch neueste Technik ersetzt.

Für HERZ und die Mitarbeiter (m/w/d) sei es eine Auszeichnung für dieses prachtvolle Gebäude an der Ringstraße für wohlige Temperaturen und eine verbesserte Energiebilanz sorgen zu dürfen, so der Tenor bei der Veranstaltung.

HERZ stehe auch in Zukunft mit gebäudetechnischer Ausrüstung zur Verfügung und „wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen im Museum, wenn wir unsere Gäste darauf hinweisen können, dass HERZ-Produkte in diesem Haus die Verantwortung für Wärme und Wohlbefinden tragen“, ließ man verlautbaren.