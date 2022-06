Mostra Convegno Expocomfort startet

Alle zwei Jahre findet die internationale Fachmesse für Heizungs-, Klima-/Kälte-/Lüftungstechnik, Wasseraufbereitung, erneuerbare Energien sowie Sanitärtechnik statt: Die Mostra Convegno Expocomfort (MCE) bietet einen umfassenden Überblick zu vielen Innovationen aus diesen Bereichen und deren Anwendung. Und die MCE liefert Trends und Informationen zu Gebäudesanierungen und dem wichtigen Thema Energieeffizienz. Nach der Corona-bedingten Verschiebung findet die Mostra Convegno Expocomfort nun von 28. Juni bis 01. Juli 2022 am Messegelände in Mailand/Italien endlich wieder als Liveevent statt.

Jene, die nicht vor Ort sein können, bietet sich die digitale Variante zum Besuch an, die von 28. Juni bis 06. Juli 2022 online läuft.

Zu sehen/entdecken/finden gibt es bei der Mostra Convegno Expocomfort in Mailand einiges: Immerhin finden sich 1.580 Einträge in der Ausstellerliste.