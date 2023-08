Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke: „Das Herzstück der Modernisierung ist die Erneuerung der Gebäudetechnik mit einer nachhaltigen Energieversorgung. Hier haben wir uns für Hydrothermie, also die Nutzung der Wärme des Grundwassers, entschieden. Gemeinsam mit dem Gebäudeeigentümer leisten wir damit einen wichtigen Beitrag, um die Stadt Wien in die Klimaneutralität zu führen.“

Für die neue hydrothermische Anlage wurden im Innenhof des Kunst Haus Wien zwei Brunnen errichtet – ein Entnahmebrunnen, über den Grundwasser gewonnen wird, sowie ein Rückfuhrbrunnen, um das Wasser nach dem Prozess der Wärmeentnahme wieder zurückzuführen. Die Grundwasser-Wärmepumpe wird in Kombination mit einer Luftwärmepumpe im Dachgeschoß die Heiz-, Klima- und Lüftungsanlage des Museums künftig mit nachhaltiger Energie versorgen.

„Es war ein durchaus bewegender Moment für das Team, als das Grundwasser zu sprudeln begann. Aber Aufatmen konnten wir erst, nachdem auch der zehntägige Pumpversuch erfolgreich abgeschlossen war“, freut sich die Direktorin Gerlinde Riedl und fügte hinzu: „Mit dieser neuen Technologie ermöglichen wir auch zukünftigen Generationen ein nachhaltiges Wirtschaften im Museum.“