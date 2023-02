„Technologie, Innovation, Verantwortung. Diese drei Begriffe prägen das Leitbild, aber auch das tägliche Handeln unseres Unternehmens und der Mitarbeiter“, sagt Andreas Piephans als geschäftsführender Gesellschafter. „Fortschritt kann nur gemeinsam erreicht werden: Unsere größte Stärke liegt in unserem Team. Wir leben vom frischen und kreativen Input aller Mitarbeiter.“ Daniel Schuschan, Mitgesellschafter und Geschäftsführer Technik, sieht das offene Betriebsklima bei Mfh auch als Schlüssel für die zukünftige Positionierung der Mfh Systems: „Wir ermutigen alle Mitarbeiter sich mit Ideen zu beteiligen und fördern auch immer wieder „out oft the box“ zu denken. Bereits seit mehreren Jahren beschäftigen wir uns z. B. mit dem Thema, wie Gebäude der Zukunft vollelektrisch, wirtschaftlich und autark beheizt werden können. Die ersten Lösungen dazu, wie unsere 0,4 mm dünne E-nergy Carbon-Heizfolie konnten wir bereits vor gut 3 Jahren in den Markt einführen und so einen wertvollen Zeitvorsprung generieren.“