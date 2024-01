Bei niedrigeren Außentemperaturen, wenn Wärmepumpen weniger effizient sind, kann das neoTower BHKW in Aktion treten. Der dort integrierte Verbrennungsmotor treibt einen Generator an, der Strom produziert. Strom ist im Winter ein begehrtes Gut. Die entstehende Abwärme im BHKW wird als Heizenergie genutzt. Der neoTower funktioniert bei Kälte effektiver und kostengünstiger als eine reine Wärmepumpenheizung. Und zwei Heizsysteme schaffen mehr Versorgungssicherheit.

In dieser Hybrid-Konfiguration nutzt die Wärmepumpe den vom neoTower erzeugten Strom, wodurch der Bedarf an extern bezogenem Strom minimiert wird. Dies erhöht die Gesamteffizienz des Systems und reduziert Energiekosten wie auch CO 2 -Emissionen.

Das System kann flexibel auf unterschiedliche Temperaturanforderungen reagieren. Zudem lassen sich derartige Hybridsysteme auch in Bestandsbauten praktisch und kosteneffizient einsetzen, ohne dass umfangreiche Gebäudesanierungen notwendig sind. Dies liegt daran, dass sie höhere Vorlauftemperaturen zu liefern vermögen, wie sie für ältere Heizkörper oder schlechter isolierte Gebäude erforderlich sein können.

In Deutschland bieten staatliche Fördermittel für den Einbau eines Hybridsystems aus Wärmepumpe und neoTower den Betreibern attraktive finanzielle Unterstützung: Wärmepumpen sind bei Verwendung von Propan als natürlichem Kältemittel zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) qualifiziert, und der neoTower wird im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) gefördert. In Österreich werden nur Wärmepumpen gefördert.