Es blieb nicht bei dem einem Einsatz, denn die heute 24-Jährige wusste sofort: Das ist es, was ich machen will. Also absolvierte die Deutsche mit Kärntner Wurzeln eine Ausbildung zur HKLS-Anlagentechnikerin und arbeitete danach in verschiedenen Betrieben in Deutschland. Dass sie dort als Mitarbeiterin stets eher die Ausnahme war, störte sie nicht. „Sicher, man muss sich als Frau in der Technik die Chancen härter erkämpfen, aber es gibt auch immer mehr Arbeitgeber und Ausbildner, die Frauen viel zutrauen und ihr Potenzial erkennen“, weiß Neumann.

Ende 2020 – mitten in der Unsicherheit der Corona-Pandemie – kam der jungen Frau, wie sie selbst scherzhaft sagt, die „Schnapsidee“, sich für den Werkskundendienst (WKD) bei Vaillant Österreich zu bewerben: „Als ich die Stelle dann bekam, habe ich innerhalb von fünf Wochen meine Zelte in Deutschland abgebrochen und bin nach Haimburg gezogen. Die ‚Schnapsidee‘ entpuppte sich übrigens als goldrichtig.“ Auch wenn Linda unter den rund 230 männlichen Kollegen des Vaillant Werkskundendienstes die einzige Frau ist, hat Linda Neumann damit absolut kein Problem. „Für mich ist es selbstverständlich, auch als einzige Frau ‚meinen Mann zu stehen‘. Wobei ich mich über weibliche Verstärkung im Team natürlich freuen würde!“ Wer Interesse hat – Vaillant hat in Österreich einige Stellen offen und sucht Mitarbeiter (m/w).