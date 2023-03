Neben den Aquarea Luft-/Wasser-Wärmepumpen präsentiert Panasonic auch die Möglichkeiten der kommerziellen Klimageräte in Kombination mit einem Wasserwärmeübertrager, der konstant 55° C liefert und sich somit ideal für gewerbliche Anwendungen eignet. Die Geräte werden von den zuverlässigen PACi-Singlesplit-Außengeräten mit Wärme versorgt und schichten das erhitzte Wasser in einen Pufferspeicher ein. Auch ein Betrieb mit den ECOi-VRF-Systemen von Panasonic ist möglich. Der Wasserwärmetauscher ist wahlweise mit Leistungen von 20 oder 25 kW erhältlich. Durch Kaskadierung kann eine Leistung von bis zu 600 kW realisiert werden (Anm.: Diese Systeme sind in Deutschland BAFA-förderfähig).