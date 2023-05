Klaus Koller begann als Quereinsteiger und kam vor rund 30 Jahren in die HLK-Branche. Vor 20 Jahren stieß er zu Daikin Österreich und übernahm 2010 die Geschäftsführung des Unternehmens. Zehn Jahre lang prägte er die Organisation von Daikin Österreich nachhaltig und entwickelte diese von einer Vertriebsorganisation für Klimageräte und -systeme hin zu einem Anbieter von Systemlösungen für Heizung, Klima, Kälte und Lüftung.

2020 übergab er die Agenden der Geschäftsführung erfolgreich an Claus Albel. Zwei Jahre lang widmete sich Ing. Klaus Koller dann als Environmental Research und Sustainability Manager von Daikin Österreich den umfassenden Themenfeldern im Bereich Normen, Gesetze und Verordnungen, sowie Kältemittel.

Ing. Klaus Koller war auch außerhalb des Unternehmens sehr aktiv und z. B. von 2017 bis 2022 im Österreichischen Kälte- und Klimatechnischen Verein (ÖKKV) engagiert, zuletzt auch der Vizepräsident des Vereins.

Im Sommer 2022 trat Ing. Klaus Koller seinen wohlverdienten Ruhestand an und wurde von Daikin Österreich für seine langjährige Tätigkeit mit einem Award ausgezeichnet.

Ing. Klaus Koller kämpfte einige Zeit gegen eine Krankheit an – am 23. Mai 2023 verlor er leider diesen Kampf und verstarb im Alter von nur 65 Jahren.

Seitens des HLK-Teams möchten wir der Familie, den Angehörigen, den Freunden und Mitarbeitern unser tief empfundenes Beileid ausdrücken! Auch wir werden Ing. Klaus Koller in allerbester Erinnerung behalten!