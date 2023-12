Seit 2019 werden auch Fragen zum Thema erneuerbares bzw. Grünes Gas gestellt und dieses Wissen steigt langsam. Heuer gaben bereits 49 % der Befragten an, schon davon gehört zu haben, dass Grünes Gas im Gasnetz vorhanden ist (2020 waren es 25 %, 2021: 36 % und 2022: 43 % der Befragten). Darüber hinaus nützen 14 % nach ihren Angaben bereits Grünes Gas im eigenen Haushalt, was im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung von 5 % ausmacht.

Heuer wurde erstmals auch nach den Gründen gefragt, warum Grünes Gas nicht verwendet wird – dies ist hauptsächlich auf mangelnde Information über das bereits bestehende Angebot und die eigenen Wahlmöglichkeiten zurückzuführen.

Zu teuer ist Grünes Gas lediglich für 10 % der befragten Personen. Als Vorteile von Grünem Gas nennen die Befragten vor allem Umweltfreundlichkeit und Klimaschutz, auch die Produktion in Österreich und die Unabhängigkeit vom Ausland spielen eine Rolle.

Übrigens: Neue Entwicklungen und grundlegende Fakten zu Biomethan, Wasserstoff & Co. findet man regelmäßig auf der Grün Gas-Website von ÖVGW und vom Fachverband Gas Wärme (inkl. unterhaltsamen Video von Science Buster Dr. Martin Moder).