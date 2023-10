Über das Vermögen der in Linz ansässigen TGV Technische-Geräte-Vertrieb GesmbH wurde am 19.10.2023 ein Konkursverfahren eröffnet.

Im Juni 1978 wurde die TGV als Tochterfirma der Fa. Haller Meurer Werke AG (Hamburg) mit Sitz in Linz gegründet. 1986 ging die Fa. Haller Meurer in Konkurs und die TGV wurde von Fritz Gruber übernommen:

In Österreich ist TGV vor allem als Generalimporteur und Werkskundendienst der Marke Baxi (Gasheiz-/Klimaanlagen-/Wärmepumpengeräte) bekannt, hat aber noch weitere Produkte(marken) im Programm.

Neben der TGV ist auch die TGK zu erwähnen - der österreichweite Werkskundendienst für die vertriebenen Baxi-Produkte sowie zuständig für alle technischen Fragen für Kunden, Händler und Installateure.

Auch die TGK Technische Geräte-Kundendienst GmbH kann den laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen - vom Landesgericht Linz wurde am 19. Oktober 2023 ebenfalls ein Konkursverfahren eröffnet.