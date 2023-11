Der erste Gewinner, Jürgen B. aus Schörfling, plant nächstes Jahr den Bau seines Hauses. Mit der gewonnenen KNV Luftwärmepumpe Topline S2125 kann er sicherstellen, dass sein neues Zuhause nicht nur behaglich und komfortabel, sondern auch energieeffizient und umweltfreundlich beheizt wird.

Diese nachhaltige Entscheidung spart nicht nur Geld, sondern reduziert auch den CO 2 -Fußabdruck, was in der heutigen Zeit von entscheidender Bedeutung ist.

Der zweite Gewinner, Harald G. aus Lenzing, wird seine alte Gasheizung durch eine neue KNV Topline F2120 Luftwärmepumpe ersetzen.

Diese Modernisierung ist nicht nur ein Schritt in Richtung Energieeffizienz, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz. KNV-Wärmepumpen bieten nicht nur eine zuverlässige Heizlösung, sondern tragen auch dazu bei, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren und damit den CO 2 -Ausstoß zu minimieren".

Peter Leitner, Geschäftsführer bei KNV, dazu:. "Die Verlosung dieser Wärmepumpen ist ein Symbol für unsere Verpflichtung gegenüber einer nachhaltigeren Zukunft und zeigt, wie wir aktiv dazu beitragen, den Klimawandel einzudämmen."