Während das Design das Herzstück der neuen Daikin Emura ist, entsprechen die Funktionen des in Europa hergestellten Klimagerätes allen modernen Kundenbedürfnissen: Luftaufbereitung: Gute Luftqualität in Innenräumen gewann in den letzten Jahren stark an Relevanz. Daher verfügt die Daikin Emura über die für Daikin typische Streamer-Technologie. Diese fängt schädliche Stoffe wie Viren, Allergene und Gerüche auf und zerlegt sie in unbedenkliche Atome und Wassermoleküle. Ein eingebauter Titan-Desodorierungsfilter, ein Silber-Allergenfilter und ein Standard-Luftfilter halten die Raumluft frei von Schadstoffen.

Optimierter Luftstrom: Funktionen wie der Coanda-Effekt nutzen die eigens entwickelten Klappen, um auch in größeren Räumen eine maximale Reichweite des Luftstroms zu gewährleisten. Der intelligente Wärmesensor scannt den Raum, ermittelt die Lufttemperatur und signalisiert dem Gerät, den Luftstrom von den Personen weg und in Bereiche mit ungleichmäßiger Temperatur zu lenken.

Energieeffizient: Daikin Emura funktioniert unabhängig von der Jahreszeit und bietet das ganze Jahr über Komfort mit einer saisonalen Effizienz von bis zu A+++ für Heizung und Kühlung. Das führt zu einer geringeren Umweltbelastung und größeren Einsparungen bei den Energierechnungen. Gerade jetzt, in der kalten Jahreszeit, ist sie eine wertvolle Alternative zu herkömmlichen Heizgeräten. Ausgestattet mit dem Heat Boost Modus erwärmt die Daikin Emura den Raum besonders schnell auf die gewünschte Temperatur. Zusätzlich dazu ist auch das eingesetzte Kältemittel umweltschonend. Das Kältemittel R-32 ist in der Branche für sein niedrigeres Treibhauspotenzial (GWP) bekannt und steht für hohe Effizienz und einfache Wiederverwendbarkeit.