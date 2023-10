Die KVA-Fachtagung am 23. Oktober 2023 findet passenderweise im „Haus der Digitalisierung“ in Tulln/NÖ statt (wo Know-how und Services zum Thema Digitalisierung gebündelt werden).

Experten (m/w) erläutern bei der KVA-Tagung, wie menschliche Fähigkeiten und KI-Stärken am sinnvollsten kombiniert werden könnten. Welche „Do’s and Don’ts“ es bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz im technischen Service gibt.

Hier finden Sie Infos und Anmeldedetails zur KVA-Fachtagung.