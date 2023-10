EU-Parlament und EU-Rat haben im Oktober 2023 die Inhalte der novellierten F-Gase-Verordnung festgelegt. Die Verordnung bringt große Veränderungen für die Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbranche mit sich, denn die Verwendung fluorierter Kältemittel (F-Gase) wird künftig nur noch eingeschränkt möglich sein. Ein komplettes Umdenken wird von vielen Branchen-Teilnehmern erforderlich, denn F-Gase kommen als Kältemittel heutzutage in den allermeisten Kälte- und Klimaanlagen zum Einsatz.

Und sollte das geplante Verbot der PFAS-Chemikalien im Rahmen der EU-REACH-Verordnung umgesetzt werden, würde auch dies entsprechende Auswirkungen auf die Kälte-/Klimatechnik-/WP-Branche haben und u.a. den Einsatz von F-Gasen erschweren oder gänzlich unmöglich machen.

Im Online-Seminar „Status quo F-Gase-Verordnung und PFAS-Verbot“ am 09. November 2023 um 13:00 Uhr informiert Referent Christoph Brauneis vom Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF e.V.) über die Inhalte und Folgen beider Verordnungen für Betreiber, Planer und den Anlagenbau.

Am 09. November 2023 findet in Wien die Austrian Air & Cooling Innovention (AACI) statt – bei dieser Veranstaltung (von HLK/WIM/ÖGKT) wird ebenfalls die novellierte F-Gase-Verordnung der EU live thematisiert. Ein Vortrag und die Podiumsdiskussion auf der "Bühne 1" werden Betreiber, Planer, Anlagenbauer, Ausführende informieren und auf den Letztstand bringen. Es gibt aber noch weitere interessante/ wichtige Themen, die bei dieser Veranstaltung auf der Agenda stehen (z. B. der Einsatz von Wärmepumpen in der Sanierung, oder die Bewilligung einer Kälteanlage aus Sicht der Behörde an Beispielen von CO 2 als Kältemittel und brennbaren Kältemitteln, und viele News im Lüftungstechnik-Bereich auf der "Bühne 2").

