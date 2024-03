Die 25-igste Ausgabe des jährlich stattfindenden Service-Kongresses des Kundendienst Verband Austria (KVA) am 04. + 05. April 2024 im Hotel Lengbachhof in Altlengbach/ NÖ wartet mit einigen Höhepunkten auf. Einer davon ist die Keynote von Digital-Experten, Berater und Mentor Nahed Hatahet: „Der Mensch im Mittelpunkt der digitalen Transformation – Algorithmen kommen, der Mensch bleibt“ lautet der Titel seines Vortrages, der essenziell-aktuellen Fragen im Bereich der Digitalisierung nachgeht.

Ein weiterer Höhepunkt der KVA-Jubiläumsveranstaltung: Der Mentalexperte Manuel Horeth wird eine Keynote halten. Er produziert Shows für Millionen Zuschauer im TV oder auf der Theaterbühne, ist Bestseller-Autor. Als Mentaltrainer Profi-Trainer betreut Manuel Horeth, Sportsstars und Kampfmannschaften.

In seinem Vortrag „Mentale Gesetze – das Geheimnis des mentalen Trainings“ können die Teilnehmer (m/w/d) des 25. KVA-Service-Kongresses die mentalen Erfolgsgesetze kennenlernen und erfahren, wie sie diese im Berufs- und Privatleben zielführend zum besseren Regenerieren oder Konzentrieren einsetzen können.