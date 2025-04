Die Hocheffizienz-Wärmepumpe KNV Topline S2125 gehört zur Baureihe der S-Serie und vereint fortschrittliche Wärmepumpentechnologie mit zukunftssicheren Komponenten. Das eingesetzte Kältemittel R290 (GWP 3) ist umweltfreundlich, voll förderfähig und erreicht über den Verdichter hohe Ladetemperaturen von bis zu +75° C. Auch bei niedrigen Außentemperaturen können hohe Vorlauftemperaturen (bis zu +65° C bei -25° C) mit im Verhältnis dazu sehr guten Leistungszahlen erreicht werden. Die innovative Inverter-Technologie für höchste Effizienz im Teil- und Volllastbetrieb sorgt für eine hohe Jahresarbeitszahl (z. B.: SCOP 5,3 bei S2125-16) und geringe Betriebskosten. Die Wärmepumpe ist als Monoblock kompakt ausgeführt und benötigt sowohl außen als auch innen relativ wenig Platz.