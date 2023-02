Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein hat bei den Bauprojekten von ÖkoFEN Priorität. Alle drei Objekte werden daher in Holzbauweise und in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen realisiert. Dabei wird neben Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität auch auf minimale Flächenversiegelung geachtet. So werden in der Europazentrale im Mühlviertel die Parkplätze künftig in das Untergeschoß integriert. Für ein ganzheitliches Konzept sind zudem die Themen regionale Wärmeversorgung durch Pellets, sowie Stromversorgung und Mobilität von zentraler Bedeutung. Die bestehenden Photovoltaikanlagen werden erweitert und zusätzliche Stromspeicher sowie 100 Ladestationen für E-Autos installiert. Damit will das Unternehmen beweisen, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander kombiniert und umgesetzt werden kann.