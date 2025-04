Marco Roßmerkel, einer der Geschäftsführer von ait-deutschland (Teil des NIBE-Konzerns): „Seit 25 Jahren konzentrieren wir uns auf die Innovation der Wärmepumpentechnik. Diese mit intelligenter Software in das Gesamtsystem Haushalt zu integrieren und flexibel und effizient zu betreiben, ist ein entscheidender Schritt in eine nachhaltige und umweltfreundliche Zukunft. Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden mit dieser Kooperation schon heute daran teilhaben lassen können.“

Mit der Einführung flexibler Netzentgelte und dynamischer Stromtarife sind Haushalte mit HEMS in der Lage, noch flexibler auf Strompreisschwankungen zu reagieren und leisten damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Stromnetze.

Sjacco van de Sande, einer der Geschäftsführer von ait-deutschland, ergänzt: „Mit der Integration des HEMS in unsere Wärmepumpen von alpha innotec und NOVELAN setzen wir neue Maßstäbe für ein nachhaltiges und effizientes Energiemanagement im Haushalt. Dabei profitieren unsere Kunden nicht nur von erheblichen Kosteneinsparungen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Stromnetze und zur Energiewende insgesamt.“

Andreas Kuhn, CEO der Solar Manager AG abschließend: „Das Solar Manager Energiemanagementsystem und die alpha innotec/ NOVELAN Wärmepumpen sind eine super Kombination – einfach zu installieren, inklusive Leistungsregulierung, die der PV-Produktion folgt, und optimierter Kühlfunktion. So richtet sich die Wärmepumpe nach der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und günstiger dynamischer Tarife. Zusätzlich stimmt sie sich sogar mit Ladestationen, Elektroautos und weiteren Geräten ab. Damit wird nachhaltiges Leben leicht gemacht und man spart sogar noch erheblich an Energiekosten!"

Die alpha innotec und NOVELAN Wärmepumpen gibt es auch in Österreich, bei AIT Austria in Wiener Neudorf/NÖ.

