Eine elektrische Infrarotheizung punktet hier gegenüber einer konventionellen Zentralheizung: Sie eignet sich als Zusatzheizung bei temporärem Wärmebedarf, etwa im Badezimmer, an einer Sitzgruppe im Wohnzimmer oder in Wochenendhäusern. Und sie arbeitet als Alleinheizung bei insgesamt geringem Wärmebedarf im Gebäude. In jedem Fall spüren die Nutzer die sanfte Strahlungswärme. Vitramo, ein deutscher Hersteller von Infrarot-Heizungslösungen, hat sowohl Wand- als auch Deckenheizelemente im Produktprogramm. Mit den Decken-Heizelementen besetzt das Unternehmen eine Sonderstellung auf dem Markt.