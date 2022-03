Industrie-/Gewerbe-Holzheizungen für größeren Wärmebedarf

Im September 2020 hatte Hargassner die Firma Gilles, Energie- & Umwelttechnik übernommen und somit das Know-how bei Kesselanlagen im größeren Leistungsbereich fusioniert.



Auf der WE BUILD Energiesparmesse entdeckt man am Hargassner Stand neben Biomasseheizungen von 20 bis 330 kW, Raumaustragungen von 2 bis 6 m und sämtliches Zubehör für Ascheaustragung und Brennstoffbefüllung auch die „Magno“-Baureihe, die es in verschiedenen Leistungsabstufungen bis 2.500 kW gibt. Damit bietet Hargassner eine umfangreiche Bandbreite an erneuerbaren Heizungslösungen, wo hoher Leistungsbedarf besteht: Gewerbe- und Industriebetriebe, Gastronomie, Hotellerie oder Fern-/Nah-Heizwerke zählen hier zu den potenziellen Nutzern. Diese Kunden profitieren bei der „Magno“-Baureihe durch den Einsatz des kostengünstigen Brennstoffs Hackschnitzel, bewährte/ausgereifte Technik, und eine schnelle Amortisation der Investitionskosten.



Abgesehen davon, können sich die Nutzer der Hargassner Industrieheizungen den Vorteil zunutze machen, dass sie auf einen regional verfügbaren, heimischen CO 2 -neutralen Brennstoff setzen.