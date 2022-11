Die Lage im Gewerbe und Handwerk in Österreich ist prekär. „Wir brauchen jetzt eine Lösung gegen die Energiekosten-Explosion und mehr Planbarkeit für 2023. Bei uns melden sich so viele Unternehmerinnen und Unternehmer an wie noch nie, nicht einmal während der Corona-Lockdowns war die Verzweiflung so groß“, warnt Gewerbe- und Handwerk-Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster vor einem betrieblichen Kahlschlag, der bevorstünde, wenn seitens der Bundesregierung nicht sehr bald gehandelt wird. „Viele unserer klein- und mittelständischen Betriebe erhalten jetzt Energiekosten-Vorschreibungen, deren Höhe explodiert ist. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sogar alteingesessene Familienbetriebe, die Generationen überdauert haben, müssten – ohne Hilfe - zusperren, um nicht in Konkurs zu schlittern.“