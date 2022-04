IFH/Intherm zeigt Neuheiten von 350 Ausstellern

Als Treffpunkt für Vernetzung und Wissenstransfer zur Digitalisierung im Handwerk bietet das Barcamp - am Do. 28.04., 10-14Uhr - eine ideale Chance, um in lockerer Atmosphäre Networking zu betreiben. Die Teilnahme ist kostenfrei - es wird um eine formlose Anmeldung unter ifh-intherm-barcamp@meistertipp.de gebeten.