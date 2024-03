Die Vorzeichen für eine Heizungssanierung stehen günstig, denn mit der aktuellen Bundesförderung „Raus aus Öl und Gas“ sind bis zu 75 % Kostenübernahme möglich. Ein Umstand, der das Kaufinteresse der Österreicher (m/w/d) positiv beeinflusst: „Derzeit erleben wir ein Nachfragehoch, das unsere Erwartungen deutlich übertrifft. Rund 1.500 zusätzliche Anfragen für eine Heizungssanierung gingen im letzten Quartal online bei uns ein“, informiert Christian Hofer, Geschäftsführer von Hoval in Österreich.

„QuickFix trifft den Nerv der Zeit. Kostenlos nach passenden Förderungen suchen und in wenigen Klicks ein Fixpreis-Angebot für den Heizungstausch ohne versteckte Kosten erhalten – das überzeugt die Leute im Land,“ so Hofer.

Mit dem Online-Konfigurator QuickFix von Hoval erhalten Interessierte binnen weniger Minuten ein Fixpreis-Angebot für den Heizungstausch.