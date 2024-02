Das Rahmenprogramm ist ein weiterer Grund, die WEBUILD Energiesparmesse an den SHK-Fachtagen (06. bis 08. März 2024) zu besuchen.

Das neue SHK Trendpodium (in Halle 21, Sektor C) bietet etwa Vorträge und Talks rund um aktuelle Branchenthemen wie u. a. Förderungen, Sanierung, Wärmepumpe, Produktinnovationen, das neue ERG Portal und vieles mehr.

Das Highlight im Mittwochsprogramm ist die Keynote von Top-Speaker Ali Mahlodji. Unter dem Titel „Leadership next Generation“, powered by BWT, zeigt er, wie Potenziale im Unternehmen erkannt werden und wie diese damit zum Changemaker werden.

Mit dem B2B-Netzwerk-Treffen „Lange Nacht der Installation“ (16 – 22.30 Uhr) wird der erste SHK-Fachtag beim Trendpodium ausklingen.

Am Donnerstag stehen mit Bruno Friedmann alias „Nample“, Melissa Stadali („Lissyshandwerk“) und Herbert Bachler (InstallateurTV) die großen Chancen der sozialen Medien im Fokus.

Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer Market Institut, spricht am 07.03. über die Markttrends und Aussichten in der SHK-Branche. Das gesamte Rahmenprogramm für Fachbesucher steht, ebenso wie die Ausstellerliste, auf energiesparmesse.at/besuchen zur Einsicht bereit.