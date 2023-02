„Mit Bernhard Karlsberger als neuer Ressortleiter setzen wir auf „back to the roots“, sagen die HOLTER Geschäftsführer Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter. Bernhard Karlsberger hat seine berufliche Laufbahn im Jahr 1983 bei HOLTER begonnen, damals war er bei dem 1873 gegründeten Familienunternehmen als Großhandelskaufmann tätig. Zwischenzeitlich sammelte er Branchenerfahrung bei diversen internationalen Industrieunternehmen sammeln. „Wir kennen Bernhard Karlsberger als werte- und lösungsorientierten Menschen, dem Fairness, Partnerschaft und Offenheit besonders wichtig sind. Diese positiven Eigenschaften haben wir auch als Geschäftspartner sehr an ihm zu schätzen gelernt“, so die Geschäftsführung.