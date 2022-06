HOLTER Eigenmarke concept ist 50

Die 50-jährige Erfolgsgeschichte der concept Eigenmarke von Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER beginnt in den 1970iger Jahren – damals wurde eine Armatur mit getrennten Hähnen für Warm- und Kaltwasser entwickelt. Es folgte eine stetige Weiterentwicklung: In den 1980igern bringt concept viele eigene Modelle hervor. Exklusive Designs, eigene Badezimmerserien, modulare Möbellinien sowie die Entwicklung von Solartechnik prägen die 1990iger Jahre. Die 2000er werden zum Wellness-Jahrzehnt und in den Zehner Jahren baut die Marke ihr Sortiment in den Bereichen Heizung und Installation aus. Elegant-glamourös starten die Zwanziger auch bei concept mit schwarzen Brausen und Dusch-WCs.