HKI-Zukunftspreis verliehen

Der deutsche HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (230 Mitglieder) veranstaltete am 30. und 31. Mai 2022 nach zwei Jahren wieder seine Jahresmitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung in Berlin.

Einer der Höhepunkt der Veranstaltung war der Festempfang mit der Verleihung des ersten HKI Zukunftspreises im Rahmen eines Festaktes an Prof. Dr. Klaus Töpfer. „Der Preisträger ist für seine Lebensleistung und seinen Einsatz für eine nachhaltige Zukunft zu würdigen. Er ist eine der prägenden Persönlichkeiten im Sinne der Nachhaltigkeit unserer Zeit“, so HKI-Präsidentin Christiane Wodtke in ihrer Laudatio.

Prof. Dr. Klaus Töpfer, ehemaliger Bundesumweltminister von Deutschland und Exekutiv Direktor des UN Umweltprogramms, begeisterte anschließend mit einer bemerkenswerten und visionären Festrede und gab Einblicke in das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie.