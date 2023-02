Herotec hat jetzt drei elektrische Flächenheizungs-Systeme im Programm: TempusVOLT, TempusVOLT PRO und TempusVOLT OUT.



Dünnbettheizmatte TempusVOLT



Bei TempusVOLT handelt es sich um eine Dünnbettheizmatte für elektrische Flächenheizungen in Neubauprojekten und in der Altbausanierung. Zwei Varianten ermöglichen den Einbau unter dem Fliesenbelag sowie unter Parkett und Laminat. Der wesentliche Vorteil von Dünnbettheizmatten liegt in der niedrigen Aufbauhöhe. Im Gebäudebestand können sie auf dem vorhandenen Estrich verlegt werden.



Estrichheizung TempusVOLT PRO



TempusVOLT PRO ist eine Estrich-Heizmatte. Estrichheizmatten nutzen den Boden des Objekts als Wärmespeicher und sollen somit für mehr Wohnkomfort sorgen. Sie eignen sich besonders für Niedrigenergiehäuser in Verbindung mit Eigenstromerzeugung.



Freiflächenheizung TempusVOLT OUT



TempusVOLT OUT wurde für die Beseitigung von Schnee und Eis auf Wegen, Rampen, Einfahrten und anderen Außenflächen konzipiert. Es gibt TempusVOLT OUT in den Varianten Gussasphalt und Estrich-Sand.