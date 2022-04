Heizzentrale unter der Erde

Häuser bauen oder sanieren, ohne unnötig Platz für Technik opfern zu müssen – ein Traum, der schon öfter im Planungsalltag diskutiert wurde. Eine Lösung findet sich in einer neuen Wohnanlage in Erlangen, Deutschland. Hier wurde ein Beton-Cube mit der gesamten Versorgungstechnik ausgestattet und in das Erdreich eingelassen. Von dem Hauswasseranschluss über den Wärmeerzeuger aus dem Hause Brötje und den Übergabekomponenten ist alles auf 10 m² zu finden: In Erlangen verbaut ist ein Gas-Brennwertkessel WBG 90 von Brötje, ein Heizungswasser-Aufbereitungsmodul AguaSave aus dem gleichen Hause, ein Pufferspeicher Typ CPS 850, ein Heizungs-Ausdehnungsgefäß 300 l (beide von Cosmo) sowie eine Heizkreisgruppe DN 40. Dazu gesellen sich eine Conel-Tauchpumpe, ein ATEC-Abgassystem und ein Zählerschrank. Damit bietet die Anlage alles, was für die Versorgung vor Ort von Nöten ist.