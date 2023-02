Dank Dynamic Control stellt sich die Pumpe automatisch auf Betriebsbedingungen mit Heizkörpern ein und sorgt damit für eine höhere Energieeffizienz. Aufgrund ihrer drei Druckstufen (PN 6, PN 10 und PN 16) bietet sich Cosmo Giant auch im Austauschgeschäft an. Zudem sind in über 90 Prozent keine Zusatzmodule notwendig, was nicht nur die Kosten verringern kann, sondern auch das Fehlerrisiko bei der Bestellung von Zusatzartikeln. Die Heizungspumpe Cosmo Giant ist über den Fachgroßhandel der GC-Gruppe Österreich erhältlich. Kunden erhalten fünf Jahre Gewährleistung und zehn Jahre Nachkaufgarantie sowie eine schnelle und kulante Reklamationsbearbeitung im Bedarfsfall.

www.cosmo-info.at

www.gc-gruppe.at