Die gemeinsame Gruppe profitiert von den Synergien aus der (mobilen) Pellets-Technologie von Suter sowie dem umfangreichen Marktzugang in D-A-CH. In Kombination mit dem Trend der energetischen Sanierung im Gebäudesektor bzw. der Defossilisierung der Heizsysteme erhofft man sich einiges.

„Durch den Einsatz der grünen Pellets-Technologie bestehen speziell in Österreich noch zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Bauheizung und -trocknung, Industriewärme, Landwirtschaft und Events“, freut sich Dr. Georg Patay, Geschäftsführer von energy4rent.

Die Suter-Gruppe gilt als Pionier im Bereich der grünen Pellets-Technologie und vermietet als One-Stop-Shop effiziente und umweltfreundliche Heißluft- und Warmwassersysteme an seine Kunden. Der moderne Mietanlagenpark von Suter umfasst mehr als 500 mobile Pelletsheizungen mit einer Leistung von 50 bis 1.000 kW.

Angetrieben von nachhaltigen Trends wie erhöhten Effizienzanforderungen und Klimaneutralität im Bausektor, dem Ausbau von Fernwärme und der energetischen Sanierung im Gebäudesektor, verzeichneten auch Heizkurier, Energie Bringer und energy4rent in den letzten Jahren ein dynamisches Wachstum.