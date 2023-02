Unter anderem stellt DAIKIN zwei neue Altherma Luft-Wasser-Wärmepumpen vor.



Eine der Neuheiten ist die Niedertemperatur-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 R, die mit einem neu gestalteten Außengerät in den Leistungsklassen 11 - 16 kW auf den Markt kommt. Die DAIKIN Altherma 3 R ist das erste Split-Gerät mit hoher Leistung und dem Kältemittel R-32, das neben der Heizung und der Warmwasserbereitung auch die Kühlung übernimmt.



Ebenfalls neu: Die DAIKIN Altherma 3 H MT, die sich sowohl für den Tausch von Gas- und Ölheizgeräten in Altbauten als auch für die Installation in Neubauten eignet, in denen Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C ausreichend sind. Die in Hydrosplit-Bauweise konzipierte Wärmepumpe ist einfach und ohne Kälteschein zu installieren. Die neue Wärmepumpe weist eine saisonale Effizienz von A+++ sowie einen COP bis 5,1 (7 °C / 35 °C) auf. Durch die Betriebsweise Heizen und Kühlen bietet die DAIKIN Altherma 3 H MT ganzjährigen Komfort in den Baugrößen 8, 10 und 12.