Mit „Heizen für den guten Zweck“ setzt ÖkoFEN, Europas führender Hersteller von Pelletsheizungen und Wärmepumpen, ein starkes Zeichen für soziales Engagement und Umweltschutz. Im Rahmen der Kooperation mit UNICEF Österreich spendet ÖkoFEN für jeden verkauften Heizkessel oder jede Wärmepumpe ein „Sauberes-Wasser-Paket“, um Kindern in vom Klimawandel betroffenen Regionen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Die darin enthaltenen Wasser-Reinigungstabletten sind eine günstige und sichere Methode, um Wasser trinkbar zu machen. Jede der 680.000 gespendeten Reinigungstabletten kann bis zu fünf Liter Wasser reinigen. Somit können insgesamt 3,4 Mio. Liter Wasser gereinigt werden. Diese Aktion hilft vom Klimawandel am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen direkt und unmittelbar.

„Mit unserer täglichen Arbeit und unseren Produkten leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. In vielen Regionen der Welt sind die Auswirkungen schon deutlich zu spüren und führen vermehrt zu Krisensituationen. Es leiden dort viele Menschen - speziell Kinder - unter dem fehlenden Zugang zu sauberem Wasser. Kinder sind unsere Zukunft. Für sie wollen wir unser soziales Engagement mit UNICEF Österreich bündeln,“ betont Stefan Ortner, Geschäftsführer von ÖkoFEN.

Dieses Engagement von ÖkoFEN wird hochgeschätzt, wie Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich, betont: „Wir sind sehr stolz und froh, so einen engagierten Kooperationspartner wie ÖkoFEN zu haben, der sich nicht nur beim Thema Energie für eine bessere Zukunft einsetzt. Wir bedanken uns für die großartige Spende für Kinder und ihre Familien in Not. Dank ÖkoFEN können wir bei den Wasser- und Klimaschutzprojekten viel Gutes erreichen“.