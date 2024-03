In Oberösterreich muss man vielleicht nicht nur mit einer Biermarke weniger auskommen (Bierbrauer Grieskirchner ist insolvent), sondern vorerst auch mit einem Großhändler weniger rechnen. Denn die INOCAL Wärmetechnik GesmbH aus Linz kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Vom zuständigen Landesgericht Linz wurde am 27.03.2024 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Matthias Pichler bestellt (Stellvertreter: Rechtsanwalt Rudolf Mitterlehner).

Das 1988 in Linz gegründete Unternehmen INOCAL ist Großhändler im Bereich Heizungs-, Installations-, Sanitär-, Solartechnik und betreibt in der Industriezeile Lager-, Schauraum, Bürofläche, verfügt auch über einen Online-Shop.

Die Insolvenz von INOCAL reiht sich in eine Kette von Vorfällen in Österreich im Heizungs- bzw. Bau-Bereich. Ein Grund für die Insolvenz-Häufung ist einerseits der extrem volatile Heizungsmarkt im Vorjahr in Österreich (aber auch in Deutschland), mit zum Teil drastischen Rückgängen in manchen Teilsegmenten. Andererseits sorgt(e) der Rückgang im Neubaubereich aufgrund verschärfter Kreditregeln und stark gestiegener Preise (Baumaterial, Grund + Boden) für Zurückhaltung bei manchen Investorengruppen und somit für Spannungen am Markt.