Wärmewende : Größte Solarthermie-Anlage Österreichs eröffnet

Der Solarpark Friesach ist in seiner Größe und Konzeption einzigartig in Österreich. Die Großanlage wird in den Sommermonaten den Warmwasserbedarf der Fernwärmekunden decken und in der Übergangszeit zur Heizung beitragen. 2,5 Millionen Kilowattstunden können mit der Wärme aus dem Solarpark gedeckt werden, was in etwa dem Jahresbedarf von 500 Wohnungen entspricht.