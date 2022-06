Gleichzeitige Inbetriebnahme von mobilen Klimageräten und Gasthermen birgt Gefahr

An dieser Stelle will auch ein Appell an die Fachleute gehen, die Endkunden vor möglichen Gefahren zu warnen. So leicht mobile Klimageräte im Handel für jede/jeden verfügbar sind, so wenig wird oft beim Kauf über ebensolche Gefahren informiert. Hier liegt es also auch an den Fachleuten, Aufklärungsarbeit zu leisten.