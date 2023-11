„Wir werden die Umsetzung unserer Strategie konsequent fortsetzen und dabei starke globale Trends wie den Bedarf an sicherem und sauberem Wasser oder eine effizientere Energienutzung nutzen", sagt Andreas Müller, CEO von GF. „Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen freue ich mich, die Mitarbeitenden von Uponor willkommen zu heißen und gemeinsam dieses neue Kapitel zu beginnen“.

„Ich bin stolz darauf, GF Uponor gemeinsam mit meinem Führungsteam weiterhin zu leiten. Der Zusammenschluss unserer Geschäftsbereiche wird weitere spannende Möglichkeiten eröffnen und ermöglichen, um unsere bestehenden und neuen Kunden noch besser zu bedienen. Gemeinsam schaffen wir ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Rohrleitungssysteme für Wasser und andere Medien. Wir freuen uns auf eine vielversprechende und erfolgreiche gemeinsame Reise", so Michael Rauterkus, der mit seinem Uponor-Führungsteam die neue Division GF Uponor leitet.

Beide Unternehmen (Uponor, GF) sind auch in Österreich vertreten und können auf eine reichhaltige Firmentradition mit guten Kundenbeziehungen verweisen.