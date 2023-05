Ein besonderes Highlight der Daikin Partner-Konferenz war die Ehrung der „Daikin Millionaires“ - heuer wurden bereits 11 Fachpartner ausgezeichnet.

Was wäre ein Besuch beim Scheiblhofer ohne Wein? So startete die Daikin Kings Night mit einer Weinverkostung in der Scheiblhofer City Hall. Nach dem Dinner wurden die „Daikin Kings Awards“ in der Scheiblhofer Hall of Legends vergeben. Die Gewinner werden zur Daikin Kings Inspiration Journey nach Abu Dhabi & Dubai geladen.

Am zweiten Tag konnten alle Interessierten an einer Führung beim Referenzprojekt „Scheiblhofer“ teilnehmen, denn beim Weingut Scheiblhofer finden sich Geräte und Lösungen von Daikin installiert.