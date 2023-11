Den größten Teil des Umsatzes generiert Caverion aus Serviceverträgen, während der kleinere auf Gebäudetechnik-Installationsprojekte entfällt. Caverions Dienstleistungen erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus von Gebäudekomplexen. Das Unternehmen verfügt über viel Fachwissen in verschiedenen Bereichen, darunter Basis- und intelligente Gebäudetechnik, Managed Services und Beratung, Engineering sowie digitale Lösungen.

Caverion beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d) vor allem in den nordischen Ländern und in der D-A-CH-Region. Das Team betreut Kunden in zehn Ländern und verfügt über 200 verschiedene Standorte.

Bei Caverion Österreich zeigt man sich hinsichtlich des neuen Eigentümers optimistisch: „Triton kennt den Markt und hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, langfristig zu denken und zu handeln. Wir freuen uns deshalb sehr über den neuen Eigentümer und sind überzeugt, dass wir damit das weitere Wachstum beschleunigen können“, so Manfred Simmet, Geschäftsführer der Caverion Österreich und Mitglied des Management Boards der Caverion Corporation.

Triton beabsichtigt, Caverion zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen Digital- und Energiemanagement zu entwickeln. Zudem bekräftigte Triton die Absicht, das Wachstum durch ausgewählte Akquisitionen weiter auszubauen.