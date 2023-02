Die neue Condens 7000 WP von Bosch ist durch ihre Abmessungen und einem Gewicht von 74 kg (Leistungsgröße 70 und 100 kW) kompakt, was sich bei der Installation bemerkbar macht: sie lässt sich einfach von zwei Personen auf die vorgesehene Position heben. Dort angekommen können sich SHK-Profis die „Slide and Guide“-Technik zunutze machen, mit der die Condens 7000 WP in die zuvor angebrachte Montage-Vorrichtung gleitet. Sie lässt sich dank Montagerahmen zudem werkzeugfrei mit weiteren Kesseln verbinden. Anders als beim Vorgängermodell nimmt die Installation einer Kaskade aus zwei Geräten statt einer Stunde nur noch rund 20 Minuten in Anspruch. Einmal installiert, sind alle elektronischen Komponenten des Gas-Brennwertgerätes in ergonomischer Höhe zugänglich. Hier befindet sich auch die Steuereinheit, über dessen Farb-Display alle Monitorwerte des Brennwertgeräts abgerufen werden.