Auf Basis von intern und extern durchgeführten Prüfungen sind die Viega Gas-Rohrleitungssysteme „Profipress G“, „Megapress G“ und „Sanpress Inox G“ sowie Gewindeverbinder nun für die Wasserstoffanwendung freigegeben.

Fachhandwerker können die Viega Armaturen und Rohrleitungen mit dem gelben Punkt ohne Verwechslungsgefahr sowohl für konventionelle Gas- sowie für künftige Wasserstoff-Installationen nutzen. Auch die Verarbeitung mit der „kalten“ Pressverbindungstechnik ist, bis hin zu den Presswerkzeugen und -pressbacken, identisch. Das gibt zusätzliche Sicherheit in der Praxis.

Fachplaner und Investoren haben somit auch gleich die Gewissheit, mit der Viega Systemtechnik schon heute auf die größte Transformation der leitungsgebundenen Energieversorgung vorbereitet und zukunftssicher aufgestellt zu sein.

Ergänzende DVGW-Zertifikate sind beantragt, später werden auch ÖVGW-Prüfungen folgen, wie Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Franz Landershammer von Viega Österreich gegenüber der HLK erklärt. „Österreichische Interessenten, die mehr über das Thema Wasserstoff und die infrage kommenden Viega-Rohre/ -dimensionen und Gas-Armaturen, wissen möchten, können mich gerne kontaktieren“, so Landershammer. Er ist mit der Wasserstoff-Thematik vertraut und arbeitet auch in einem ÖVGW-Ausschuss mit.