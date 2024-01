Serud Ahmad, MSc kann man als vorwärtsorientierte und dynamische Persönlichkeit beschreiben. Bereits nach dem Studium (Wirtschaftsingenieurwesen) startete er seine Laufbahn im Vertrieb und blieb seitdem der HLK-Branche treu. Serud Ahmad blickt auf 13 Jahre Branchenerfahrung zurück und kennt sowohl den deutschen als auch österreichischen Markt sehr gut. In seiner letzten Rolle baute er das dänische Unternehmen FabricAir in Deutschland und Österreich auf, wo er als Country Manager für alle Aktivitäten der beiden Ländergesellschaften tätig war.

„Es erfüllt mich mit Stolz und bereitet mir große Freude, die Zukunft eines so traditions- und erfolgreichen Unternehmens mitgestalten zu dürfen. Die Marktlage ist zurzeit nicht einfach, jedoch können wir mit unserem einzigartigen Produktportfolio komplette Lösungen für eine Hallen-Klimatisierung bieten, die in dieser Form am Markt einzigartig ist. Mit unseren Werken in Holland und Irland können wir eine tiefe Wertschöpfungskette aufweisen, die unsere Position am Markt stärkt“, erklärt Serud Ahmad, der neue GF der Mark Deutschland GmbH.

Gegenüber der HLK erläutert Serud Ahmad: „Mit mir als neuem Geschäftsführer ist auch gleichzeitig der Startschuss des Unternehmens für den österreichischen Markt gefallen, der vorerst durch meine Person betreut wird. Interessierte aus Österreich können sich also gerne an mich wenden und wählen die DW 14.“

Der Expansionskurs von Mark Deutschland ist damit wohl eingeleitet.