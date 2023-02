„Es wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Wir zeigen echte Nachhaltigkeit. Diese äußert sich in unseren Produkten und Lösungen, die im Herzen Europas gefertigt werden und deren Lebenszyklus auf Nachhaltigkeit basiert, ebenso wie in unseren langjährigen und nachhaltigen Partnerschaften“, erklärt Martin Hackl, Global Director der Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH, und ergänzt: „Seit 30 Jahren denken wir bei allen Produkten und Lösungen, die wir entwickeln, an das Wohl kommender Generationen und wirtschaften auch entsprechend verantwortungsvoll.“