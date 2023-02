Biomasse ist mit einem Anteil von beinahe zwei Dritteln der wichtigste erneuerbare Energieträger in der Steiermark. Zu 86 % handelt es sich dabei um Energie aus Holz, die in der waldreichen Steiermark in großen Mengen als Nebenprodukt der Forst- und Holzwirtschaft anfällt. Die wichtigsten Energieholz-Sortimente stellen Sägenebenprodukte, Rinde, Hackgut, Ablaugen der Papierindustrie und Brennholz dar. Im Jahr 2020 wurden 18 % des gesamten steirischen Energieverbrauchs mit Holzbrennstoffen gedeckt. Fast die Hälfte der Fernwärme in der Steiermark wird aus Holzresten produziert, damit wird bereits 10 % des Raumwärmeverbrauchs der steirischen Haushalte bedient. Abseits des Fernwärmenetzes ist Holz mit Abstand der wichtigste Energieträger zum Beheizen der Haushalte: 40 % der steirischen Raumwärme werden durch eine Holzzentralheizung (Brennholz, Hackgut, Pellets) erzeugt. Bei etwa 120.000 Haushalten in der Grünen Mark stellt eine Holzheizung das Hauptheizsystem.